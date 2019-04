Video! Jumal tänatud: Jumalaema kirikust on olemas maailma põhjalikemad 3D-ülesvõtted

Loomulikult elab Notre Dame edasi loendamatul hulgal joonistel, maalidel ja fotodel ja seda külastanud inimeste mälestustes, ent taastajatel on varuks veel üks väga väärtuslik päästerõngas. Kuna põleng toimus digiajastu õitsenguperioodil, siis elab see ka virtuaalses maailmas ja see võib taastamistööd muuta vägagi täpseks.