Kuigi mitte kohustuslikud ega vältimatult vajalikud, on ka väiksemates kontorites kasulik tähelepanu pöörata sellele, millised lisaseadmed ja töövahendid tavapärasele arvutile juurde soetada. Seda ikka seetõttu, et näiliselt lihtne lisaseade võib tööd kordades mugavamaks ja kiiremaks muuta. See aga omakorda tähendab paremini kasutatud aega ning rahulolevamaid inimesi.

Monitor

Viimastel aastatel on aina populaarsemaks saanud sülearvutid ning enamasti eelistatakse neid lauaarvutitele. Kuigi ka sülearvutitel on olemas oma ekraan, on see seadme kompaktsete mõõtmete ja aku kestvuse huvides, võrreldes välise monitoriga siiski üsna pisikene. Tööd on aga suuremalt ekraanilt mugavam teha, seega võimaldab lisamonitor palju suuremat pilti ning efektiivsemat toimetamist. Enamik sülearvuteid omab kahe monitori korraga kasutamise tuge. See tähendab, et koos saab kasutada nii arvuti enda kuvarit kui ühte või lausa kahte välist lisamonitori. Nii saab mitut akent korraga lahti hoida ning vajaliku info kiiremini loetud või sisestatud.