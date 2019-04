Võimalus teatada teel nähtud olukordadest nagu näiteks ummikud ja avariid on olnud Google’i omanduses oleva Waze’i privileeg aastaid, kuid viimase aasta jooksul on need funktsioonid vaikselt imbunud ka Google Maps’i rakendusse.

Intsidentidest teada andmine on jõudnud Androidi äpi kõige uuemasse versiooni, lubades raporteerida aeglustunud liiklusest. Juba varasemalt sai teavitada avariidest, politseipatrullidest ja liikluskaameratest. Siiani ei saanud käsitsi lisada infot ummikutest, mis oleks teistele äpi kasutajatele näha. Uued funktsioonid on nüüd juba paljude kasutajateni jõudnud.

Google Maps’i intsidentidest raporteerimise võimalusest hakati rääkima eelmise aasta lõpus. Et funktsioon ei ole veel laialdaselt kättesaadav, on ka raske öelda, kas see on mõeldud kõigile seadmetele üle maailma või kitsamalt vaid valitud regioonidesse, kirjutab The Verge.