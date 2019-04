Üritusturundusagentuuri Orangetime Event töötajad on harjunud, et töö viib neid sageli kontorist eemale ning arvutiga sama olulisteks töövahenditeks on nutitelefon ja tahvelarvuti. Liikuv ja palju suhtlemist nõudev töö aga seab teatavad tingimused teenusepakkujale, kellelt oodatakse kvaliteetset internetiühendust sõltumata kellaajast, aastaajast ja riigist, kirjutab Gerli Ramler tehnoloogiaportaalist Digitark.

„Korraldame pidevalt oma klientidele projektipõhiselt erinevaid sündmusi väga erinevatel aegadel ja erinevates kohtades, mille tõttu võib öelda, et mobiilse internetita me oma igapäevatööd teha ei saakski,” ütleb turunduse, ürituste korraldamise ning kommunikatsioonioskuste vallas korduvalt kuld-, hõbe- ja pronksmune pälvinud üritusdisainagentuuri Orangetime Event OÜ juht Eve Peeterson.

Seda, et kaugtöö osakaal aasta-aastalt tõuseb, kinnitavad ka mitmed uuringud. Näiteks And Co ja Remote Year uuringus osalenud 4000 inimesest vastas 55%, et töötavad täielikult distantsilt ning 43% teevad seda osaliselt, jagades oma aega ka kontori vahel. Eestis pakuvad Palgainfo Agentuuri statistika järgi paindlikku töökorraldust peaaegu pooled tööandjad, kuid enamasti ainult kindlatele gruppidele või üksikutele töötajatele. Eriti suure hüppe tegi kaugtööd toetav mobiilse interneti tarbimine 2016. aastal, kasvades pärast seda iga aastaga.