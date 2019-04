Hävitav hinnang: Samsungi volditav telefon läheb paari päevaga puruks

Telefonid jagati Bloombergi, the Verge'i ja CNBC ajakirjanikele, kes kinnitasid, et telefoni ekraanile tekkisid mõrad ning ekraani pilt hakkas võbelema juba paar päeva peale kasutamist. Samsung Fold on kauaoodatud omanäoline telefon, mille ekraani suurus on voldituna 4.6 tolli ning avamisel muutub telefon 7.3 tolliseks tahvelarvutiks.