Facebook salvestas miljonite Instagrami kasutajate salasõnu

«Me avastasime täiendavaid logisid Instagrami salasõnade salvestamise kohta loetavas formaadis. Meie praeguse hinnangu järgi mõjutas see miljoneid Instagrami kasutajaid,» teatas Facebook blogipostituses pärast seda, kui oli esialgu teatanud taolisest ümberkäimisest kümnete tuhandete Instagrami kasutajate salasõnadega.

«Me teavitame neid kasutajaid samamoodi nagu teisi. Meie juurdlus on välja selgitanud, et neid salvestatud salasõnu firmasiseselt ei kuritarvitatud ning neile ei pääsetud sobimatult ligi,» teatas sotsiaalmeediahiid.

Facebooki tegevus kasutajaandmetega ümberkäimisel on luubi all pärast seda, kui sotsiaalvõrgustik tunnistas eelmisel aastal, et andmeanalüüsifirma Cambridge Analytica kasutas rakendust kuni 87 miljonilt Facebooki kasutaja profiililt andmete varastamiseks.