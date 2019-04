Praamipiletite müügikohta tabas ulatuslik tehniline rike

Eile hommikul postitas Praamid.ee oma Facebooki lehele, et tehnilise rikke tõttu ei pääse hetkel praamid.ee kodulehele ligi. Mõned minutid hiljem tuli järgmine teavitus. «Palun olge teadlikud, et tehnilise rikke tõttu ei saa sadamates maksta piletite eest pangakaardiga. Palume kaasa võtta sularaha. Palume vabandust tekkinud olukorra pärast! Lahendame probleemi nii kiiresti, kui võimalik.»

Tunni ajaga saadi probleemile jälile, kuid täna on reisijad uue mure ees - veebist ei saa pileteid osta. «Lahendame probleemi nii kiiresti, kui võimalik. Palume vabandust ebamugavuste pärast,» teavitatakse leheküljel.

TS Laevade kommunikatsioonijuht Sirle Arro selgitas, et eilse rikke tingis tulemüüri tarkvara viga. «Tootja on veast teadlik ja tegeleb probleemiga. Eile lahendasime olukorra ajutiselt sellega, et tõstsime lehekülje teisele veebilehele. Probleemi tuvastamise, reageerimise ja lahenduse väljatöötamisele kulus ligi kolm tundi,» ütles ta.