Valus otsus: Samsung lükkas oma kauaoodatud mobiili väljalaskmine edasi

Samsung ise on ametlikult teatanud, et ajakirjanikele anti testimiseks piiratud kogus Galaxy Fold testmudeleid. «Uurime antud mudeleid põhjalikult, et selgitada, milles asi,» teatas Samsung möödunud neljapäeval Postimehele.

Galaxy Fold telefoni põhiekraani katab kaitsekiht, mis on osa ekraanist ning on mõeldud kaitseks kriimustuste eest. Selle eemaldamine või ekraanile liimuvate katete paigaldamine võib seda kahjustada.

Toode pidi esimestes kohtades müügile jõudma 26. aprillil. Seadmel on avatuna 7,3 tolline ekraan, mis asub kaante sisekülgedel. Konkurendil Huaweil on avanev ekraan poolte väliskülgedel.

Volditavuse saavutamiseks leiutas Samsung spetsiaalse polümeerkihi, mis lubab ekraani teha 50 protsenti õhema kui tüüpilistel mobiiltelefonidel. Seadme voltimiseks lõi Samsung liigendmehhanismi, mille sisuks on mitme lukustusseadmega peen hingede süsteem, mis on korpuses varjul. Sõrmejäljelugeja on telefoni küljel, et seda oleks pöidlaga mugav avada. Mobiilil on kaks akut.