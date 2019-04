FOTO: Mart Laanemägi

Teatavasti on Samsung otsustanud lõpetada kõige odavamate ehk J-seeria telefonide tootmise ning soodsamas hinnaklassis keskenduda uuenenud A-seeriale. Seega jääb tipptelefonidest allapoole asetuvate seadmete raskuskese edaspidi just A-nimeliste mudelite kanda, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Arvestades aga seda, kui populaarsed on siiani olnud needsamad soodsama ja keskmise hinnaklassi telefonid, on tegemist üsna julge sammuga ning Samsung peab oma uute mudelite headuses üsna kindel olema.

Õnneks võib esimeste muljete põhjal öelda, et Galaxy A50 on väga hästi välja kukkunud ning suhteliselt väikese raha eest saab väga palju telefoni. Aga nüüd kõigest lähemalt.

Ekraan ja välimus

Kuna A50 ekraanimõõduks on 6,4 tolli, on tegemist pigem suure telefoniga. Samsungi keeles on telefonil Infinity-U Display, mis tähendab seda, et moodsatele aparaatidele kohaselt on ekraan venitatud igalt poolt pea täiesti korpuse servadeni. Esiteks näeb see hea välja ning teiseks on seade nii ikkagi enam-vähem normaalsete mõõtmetega ja piisavalt mugav kasutada.

Piksleid on Super Amoledi tehnoloogiat kasutaval ekraanil ruuttolli kohta 408 ning resolutsioon kokku 2220 x 1080. Kriimude eest pakub aga kaitset Gorilla Glass 3. Ülaosas asub esikaamera, mis ei ole saanud endale eraldi augukest nagu uusim S-seeria, vaid kasutab nii-öelda kulmu-tüüpi lahendust, kuid see on siiski väga väike ning ümbritseb ainult kaamerat.

Ülejäänud korpus on valmistatud plastist, mis ei ole tingimata halb. Tõenäoliselt aitab see madalal hoida seadme hinna ning lisaks on see võrreldes klaasiga ka palju kergem. Kokkuvõttes näeb telefon välja pigem hea ega mõju kuidagi odavalt, pigem näib seade hoopis kallihinnalisem, kui ta tegelikult on.