ITLi uus president on Nortalist

Aastast 2000 tegutsev ITL on vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on teha Eesti IKT-ettevõtete tegutsemine lihtsamaks, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti. Liidul on 88 liiget.