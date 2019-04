Tulika juht: ennustus taksonduse väljasuremisest osutus ennatlikuks

«Domineerivad nn platvormitaksod Bolt ning Yandex, kuid võib julgelt öelda, et ennustus traditsioonilise taksonduse väljasuremisest on osutunud ennatlikuks,» ütles Mati Saar Postimehele.

Eestis tegutsev platvormitaksondus rõhub tema sõnul jätkuvalt soodsale hinnale. Kuna Bolt on saanud omale globaalse haardega väärilise vastase Yandexi takso näol, siis klientidele kahtlemata jätkuvad head ajad ning taksosõit on odav, aga kindlasti ei kesta see Mati Saare hinnangul igavesti.

Ta tõdes, et traditsioonilist taksoteenust pakkuvate firmade hulk on drastiliselt vähenenud, kuid tugevamad ja tuntumad jätkuvalt tegutsevad.

«Platvormitaksondus ei suuda täita kogu turunõudluse segmenti, märgatavalt suureneb või pöördub tagasi oma endiste tellimisharjumiste juurde osa kohalikust klientuurist, kuna hindab eelkõige kvaliteeti, turvalisust ning stabiilset hinda, mida ei suuda alati pakkuda platvormitaksondus,» rääkis Saar.

Jätkuvalt on Tallinna Lennujaamale ning Tallinna Sadamale oluline, et terminalide ees on olemas toimiv taksoteenus, samal arvamusel on ka suuremad hotellid.

«Kuna Uber on mingil põhjusel Eesti turu vastu huvi kaotanud, aga Bolti ja Yandexi tuntus on Euroopa riikides väga piiratud, siis ei ole võimalik kogu välisturistide taksonõudlus üles ehitada Bolti või Yandexi võimalustele,» rääkis Saar.

Tulika teatas eile, et vahetab välja oma autopargi hübriidautode ja gaasiautode vastu seetõttu, et autotööstuses toimuvad globaalses mõttes arengud, mis kuidagi ei tekita kindlust, et tulevik on bensiini päralt.

Tallink Takso: ootame seadusemuudatust

Tallink Takso juhatuse liikme Tõnu Uusmaa sõnul elab Eesti taksoturg turgu korrastava taksoseaduse ootuses ning loodab, et uus parlament selle vastu võtab.

«MKMis valminud eelnõu on selge ja kõigile arusaadav – tänased sõidujagajad on võrdsed taksovedajatega, dokumendid peavad olema korras ning sarnaselt taksofirmadega vastutavad nad oma teenuse eest,» rääkis Uusmaa.

Kliendile tähendab see tema sõnul kindlust teenuse kvaliteedis – juhi puhtas taustas, euronormidele vastavas autos ja tasutud kindlustuses.