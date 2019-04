Droonid said õiguse pakkide kojulennutamiseks

Kõik teised ettevõtted on seni saanud loa vaid proovitarneteks, Wing on aga esimene, kes on nüüd ametlik omataoline lennuettevõte. See tähendab muu hulgas seda, et Wingile kehtivad samad reeglid, mis teistele kaubavedu teostavatele lennuettevõtetele.