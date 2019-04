FOTO: iStock

Sa usaldad oma perekonda ja töökaaslasi, sest nõnda on elada märksa lihtsam ja mugavam. Vahel aga on sul tunne, nagu oleks keegi sinu äraolekul siiski su arvutis käinud. Aga kuidas kindlaks teha, kas see tunne on petlik või vastab tõele, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Windowsiga arvutis on mõned võimalused, kuidas seda ka tagantjärele kindlaks teha. Õnneks jätab iga tegevus su arvutisse maha jälje. Kui soovimatu uudishimutseja on ainult imetlenud sinu desktopi tapeeti või seal asetsevaid faile, siis seda arvuti muidugi ei fikseeri, kuid iga sisulise tegevuse jäädvustab raal oma põhjatutesse sügavustesse. See muuseas on ka põhjuseks, miks aeg-ajalt oma arvuti kõvaketast rookima peaks.

Vaata viimaseid tegevusi

Nii nagu sisaliku tee kivil jätab jälje, nii fikseerib arvuti ka iga faili avamise, iga visiidi internetti jne. Klikkides Windows-klahvi koos E-klahviga, avaneb failihaldur. Selle vasaku serva ülemises nurgas on valik “Kiirpääsuriba” (Quick Access). Sellel klikkides näed nii viimati avatud või loodud kaustu kui ka faile. Tegelikult saab niimoodi vaadata faile ka programmipõhiselt. Kui sind huvitab näiteks, kas keegi on kasutanud sinu arvutis MS PowerPointi, siis avades selle programmi, vaata “Recent files” ja kogu info on sul nagu peopesal.