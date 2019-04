Netflix on vaieldamatult üks mugavamaid ja kvaliteetsemaid ajaveetmisvõimalusi tänapäeval. Seda enam, et ligipääs meeletule kogusele filmidele ja seriaalidele on meie arvutitest, tahvlitest ja telefonidest. Mis tähendab, et võid oma lemmikfilme ja -seriaale vaadata kus iganes viibid. Eeldatavasti kohas, kus on ligipääs internetile. Mida aga paljud ei tea, on võimalus filme või seriaale alla laadida oma telefoni või tahvelarvutisse, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.