Me juba teame, kuidas see käib. Ilmselt kasutab Google sama võtet nagu otsingumootori puhul – esmaklassiline otsing pöörati läbi reklaami müümise rahamasinaks. Sama saaks teha Google Maps kaardiga, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Google’i kaarditeenust kasutab üle miljardi inimese, kes toetuvad sealt saadud juhistele, et jõuda kohale ja saada muud seotud informatsiooni. Kui Google rakendab oma otsingumootorist tuttavat äriskeemi, siis hakkavad kasutajad nägema rohkem sponsoreeritud tulemusi, kus troonivad ettevõted, kes on nähtaval olemise eest maksnud. Näiteks otsides lähedalasuvaid ärisid, tulevad esimesena need, kes on ennast sinna ostnud.

Et kirjeldatud võimalus rohkem teenida on ettevõttel veel kasutamata, võib eeldada, et Google loodab tulude suurendamiseks just Maps’ile. Loodetavasti ei lähe nad sellega üle piiri – otsingumootorit kasutades tuleb esiteks mööda minna reklaamidest ja esiletõstetud tulemustest, et lõpuks jõuda reaalsete Google’i otsingutulemusteni. Kaardirakendust kasutades on adekvaatne tulemus veel olulisem, kui otsingumootori puhul.