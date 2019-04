Mustamäel võeti Skype maha - nüüd on Microsoft

«Skype’i pärand on jätkuvalt osa meie igapäevaelust, millele tuginedes oleme juba mõnda aega arendanud ka teistele Microsofti toodetele vundamenti,» Microsofti Eesti arenduskeskuse juht Tanel Erm.

Microsoft ostis Eestis loodud Skype’i ehk Skype Technologies OÜ kaheksa aastat tagasi. Skype Technologies OÜ töötajate arv on samas aasta-aastalt vähenenud. Kui veel aastal 2015 töötas selles 311 inimest, siis praegu on neid alles jäänud 257.

Akadeemia teel asuval hoonel on nüüd selline logo:

Microsofti teatel on Eesti arenduskeskuse põhifookus pilveteenustel põhineva infrastruktuuri arendamisel, mis pakub tuge ka Skype for Businessile ja Microsoft Teamsile. Lisaks tegeletakse siin Azure platvormi ja Visual Studio arendamisega.

«Skype’i ei tehta juba ammu ainult Eestis ja Eestis ei tehta ainult Skype’i,» on Tanel Erm varem öelnud.

Skype’i tähendus on Eesti jaoks olnud märgiline. Skype oli esimene start-up, kus tegutsesid Eesti insenerid ja arendajad ning millest kasvas välja miljardiäri. Paljud tänaste edukate startuppide ja tehnoloogiaettevõtete eestvedajad said hulga kogemusi ja tuule tiibadesse just Skype’ist.