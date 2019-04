Uued võikad asjaolud: Rapla spordihoone duširuume filmiti käterättide vahelt

«Praeguseks oleme välja selgitanud, et möödunud aasta septembrist kuni selle aasta märtsi keskpaigani, see on poole aasta vältel, filmiti erinevatel aegadel mobiiltelefoniga Raplas Sadolini spordihoone nii meeste kui naiste riietusruumides viibivaid inimesi,» ütles Postimehele Rapla eriasjade uurija Ritve Reinumäe.