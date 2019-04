Jaapan arendab esimest kaitseotsarbelist arvutiviirust

Jaapani valitsus on öelnud, et soovib lisaks maa, õhu ja mere valdkonnale tõsta oma kaitsevõimekust ka küberruumis, mille kaitsmisel on saareriik jäänud teistest arenenud riikidest maha. Jaapan plaanib tõsta ka oma küberkaitse üksuses töötavate inimeste arvu senise 150 pealt 220 peale. Kaitseministeeriumi sõnul töötab USAs küberkaitses näiteks 6200 inimest, Põhja-Koreas 7000 ning Hiinas 130 000 inimest.