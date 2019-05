“Ole valmis!” äpp võib su elu päästa, muidugi juhul, kui aku pole tühjaks saanud või telefon kuhugi kraavi kukkunud. Kuid tegutsedes rakenduse juhiste järgi ja kodu varustades kuni nädalaseks hakkamasaamiseks, kui läinud on elekter, suletud poed ja sularahaautomaadid, siis on ellujäämiskomplektis olemas ka laetud akupank. Rakendus on kasutatav ilma netiühenduseta, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Naiskodukaitse loodud mobiilirakenduses on infot pea igaks hädaolukorraks. Arvestades info hulka tuleb kasuks otsing, kust saab kiirelt leida vajamineva. Kui mõtlema hakata, siis äärmuslike olukordi on palju ja katse need kõik ühte äppi koondada on julge.