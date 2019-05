Ebamugavad on ka olukorrad, kus korraga tuleb avatuna hoida mitmeid erinevaid programme ning samaaegselt tegeleda erinevate ülesannetega. Sellises situatsioonis kulub palju aega akende vahetamisele ning programmide vahel navigeerimisele. Kõige lihtsam viis on siin asja lihtsamaks muuta suurema ekraanipinna abil, kuna nii saab korraga mitut akent avatuna hoida ning nende vahel navigeerimisele ei pea täiendavat aega kulutama. Eriti aktuaalne on see sülearvutite juures, kus ekraanipind ongi väiksem.

Mida suurem ekraanipind seda parem

Suuremat ekraanipinda saab juurde tekitada mitmel viisil. Kõige lihtsam viis on suurema ekraani soetamine. Veel parem variant on see, kui lisamonitore on suisa mitu. See on väga mugav ning töö tegemise seisukohast ka efektiivne. Paraku aga kipub siin tekkima probleem juhtmete ühendamisel. Kuna kõik kuvarid peavad saama pildi näitamiseks sisendsignaali ning ka korraga töötama. See aga tähendab, et arvutil peaks olema mitme väljundiga graafikakaart ning ka juhtmeid tekib nii mitu.