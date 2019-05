Töö tegemiseks arvutit valides vaadatakse ikka seadme võimsust puudutavaid parameetreid. Olgu selleks siis protsessori kiirus, kõvaketta suurus või muu antud hetkel oluline väärtus. See kõik on loomulikult väga tähtis, kuid enne seda tuleb teha veel üks suur otsus. Nimelt otsustamine kas kasutada Windows või Mac (Apple) operatsioonisüsteemiga seadmeid. Kuigi mõlemal variandil on omad eelised, Apple seadmete kasutamise eelistest räägib Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Valik on lihtsam

Kuna Apple toodab ise nii riist- kui ka tarkvara, on õige mudeli leidmine lihtsam. Kõik sülearvutid sobivad nii töö tegemiseks, kui ka muudeks tegevusteks. Seega ei pea ärikliendid jälgima, et soetatud saaks õige seeria seade. Pigem tuleb esimese asjana selgeks teha, kas sobilikum on MacBook Air või Pro seeria masin ning seejärel veenduda, et soetatava masina parameetrid ootustele vastaksid.