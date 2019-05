Fahle majas tehakse veebipornot – politsei teab, aga ei sekku

Tegemist on Vene päritolu veebikeskkonnaga SpyGasm, mis kirjelduse kohaselt pakub veebikaamerate abil võimalust jälgida raha eest reaalajas sadades korterites tegutsevate paarikeste seksuaaleluga. Tallinnas on tegevuskohaks valitud neljatoaline, läbi kahe korruse ulatuv ning saunaga varustatud üürikorter Tartu maantee uhkes ärimajas.

Pornokeskkonnas kannab korter numbrit 11 ning selgub, et selles osalejad on esimest korda kaamerad käima pannud kaheksa päeva eest. Kokku on selles korteris end paljastama pandud viis inimest, neist noorim on vähemalt ankeedi kohaselt kõigest 18-aastane Lana. Lisaks näiteks end Travise nime taha peitev 19-aastane noormees, sama vana «Kelly» ning veel kaks noormeest.

Postimehele laekunud vihje kohaselt võib olla tegemist noortega Ukrainast.

Ilmselgelt on noored inimesed sellist teenust pakkuma pandud kellegi vahendusel, korteri üürihindki on nüüdseks aegunud kuulutuse põhjal 1499 eurot kuus ning vaevalt viieliikmeline seltskond seal muul eesmärgil elutseb. Ka kõnealuste veebikaamera pilti on võimalik jälgida kõikjal mujal kui Eesti – kohalikele on IP-blokeering peale pandud.

Kuna tegemist võib olla inimkaubanduse juhtumiga, pöördus Postimees politsei poole palvega kontrollide sellise tegevuse seaduslikkust. Korravalvurite vastusest ilmneb, sellisel pornoäril pole viga midagi.

«Tegemist on täiskasvanute meelelahutusega ehk live sex web'iga. See tegevus ei ole keelatud ega ka seaduse piirimail,» tõdes politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Küll aga kontrollis politsei kõigi osalejate tausta üle.

«Meie ametnikud on teenust osutavate firmade ja teenuse osutajatega suhelnud, käinud vestlemas ka nendes kodudes, et veenduda, et kedagi ei sunnita selleks tegevuseks,» kinnitas pressiesindaja.

Päringu järel algasid korteris siiski ootamatult «tehnilised tööd» ning veebikaamerad olid vähemalt täna hommikul suletud: