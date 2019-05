Uuri järele: kes saavad esimesena koju kiire interneti

Tabel. Nimekiri Elektrilevi kõrge prioriteetsusega objektidest. Need on toetusmeetme abil rajatava võrgu osas kõige prioriteetsemad objektid, kokku vähemalt 5 075 aadressiobjekti valges alas. Objektid lähevad töösse vastavalt sellele, millises järjekorras nad projekteerimisest tagasi tulevad.

Elektrilevi taristu liitumiste teenuste juht Oliver Ruus ütles, et ettevõte on omale eesmärgiks seadnud 2019. aastal välja ehitada ligikaudu 5000 ühendust nn valgetes alades, kuhu ühelgi teisel operaatoril pole ärihuvi kaablit vedama hakata. Lisaks luuakse veel sel aastal 5000 ühendust väljaspool valgeid alasid.

«Pakume liitumise võimalust sel hetkel, kui saame garanteerida, et kuni kuue kuu jooksul ehitame konkreetsele aadressile ühenduse valmis. Lisaks kodulehel olevale infole anname ka kõikidele majapidamistele personaalselt kirja teel teada, kui oleme piirkonnas liitumise võimaluse avanud,» ütles Ruus ja lisas, et esimestes piirkondades saab võrk valmis ilmselt suve lõpus.

«Tänased plaanid on tehtud peamiselt arvutisimulatsiooni abil, mis on arvestanud võrgu konfiguratsiooni konkreetses piirkonnas ja sooviavalduste arvu. Kuid projekteerimise käigus, kui projekteerijad piirkondi läbi käivad, on tihtipeale selgunud, et meil on tegelikult mõnevõrra rohkem aadresse võimalik võrku ühendada,» lisas ta.