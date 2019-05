FOTO: iStock

Office 365 on Microsofti uus lähenemisviis klassikalistele Office’i programmidele. Mis see on ja kuidas täpsemalt töötab, sellest saab lugeda siit. Samas aga peidab Office 365 endas ka mitmeid uuendusi ja lisavõimalusi, millest kõik kasutajad ei pruugi teadlikud olla. Seetõttu tutvustamegi mõnda neist nüüd lähemalt, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

OneDrive

Üks tänuväärsemaid lisavõimalusi on OneDrive’i nimeline pilveruum, mida pakutakse kõikidele Office’i kasutajatele. OneDrive’i abil on võimalik dokumente, pilte faile jms kolleegidega jagada ja neile igal ajal ligi pääseda. Toetatud on lihtsalt linkide jagamine, aga ka ligipääsu võimaldamine ainult teatud isikutele ning loomulikult ka nii-öelda ühistöö. Peale arvuti saab pilveruumi kasutada ka mobiiltelefoni või tahvliga.

OneDrive’i keskkond asub siin.

Forms

Kuigi erinevaid variante leidub veebis küllaga, pakub ka Office võimalust küsitluste läbiviimiseks. Formsi-nimelise rakenduse abil saab koostada kena disaini ja loogilise ülesehitusega küsitlusi. Kuna iga küsitluse eesmärk on teha saadud vastuste põhjal mingeid järeldusi, on ka siin võimalik koostada erinevaid aruandeid, et vastuseid paremini analüüsida. Näiteks saab Formsi abil läbi viia piltide ja videotega täiendatud uuringuid või teha viktoriine. Küsimustele on võimalik vastuseid anda nii veebibrauseri kui ka mobiilseadme abil. Korraldaja aga saab tulemusi vaadata reaalajas.

Formsi keskkond asub siin.