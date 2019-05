Enne kui ma avastasin enda jaoks Bose Soundwear juhtmevaba kõlari olid kõrvaklapid minu igapäevaseks kaaslaseks. Tõttöelda ma isegi täpselt ei tea enam palju mul kodus kõrvaklappe on. Olgu siis juhtmega või juhtmevabu. Paraku minu ainukesed Logitechi mänguriklapid vandusid aja survele alla juba mõnda aega tagasi ning, et ma saan Ventrilot, Discordi jms kasutada ka ilma klappideta st mikrofoni ja kõlarite abil, siis pole ka kiirustanud uute klappide soetamisega. Seda suurem oli minu huvi, kui sain võimaluse testida HP Omen Mindframe kõrvaklappe. Eriti põnevaks muutis asja üks klappide eriomadus, kirjutab Erki Oras allpool Digitargas.

Välimus

Enamus mänguri või oleks õigem öelda e-sportlastele mõeldud klappide disainist on ürgmehelik ja teatavate kübersugemetega ning Omen Mindframe pole erand. Soliidselt mustadele klappidele lisavad värvi jämedad punased kaablilõigud. Veelgi silmatorkavam on aga klappide LED-valgustus, mida võib HP Omeni tarkvara abil reguleerida või välja lülitada.

Kusjuures helitugevuse regulaatori koostekvaliteet annab märku üle keskmise kvaliteedist. Meeldiv on ka see, et klapipatjade juures on kasutatud kangast, mitte kunstnahka, mis kipub standardiks muutuma.