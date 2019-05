Vanades fotodes on midagi erilist. Jäädvustused aastakümnete tagant, kus on peal sugulased, kes on tundmatuseni muutunud, lastest on saanud täiskasvanud, täiskasvanutest omakorda vanurid. Fotodele jääb lisaks veel omaaegne riietumisstiil, soengumood, teistsugune linnapilt ja talud, mida enam ei pruugi olla. Tavaliselt on fotoalbumid olulised, need võetakse kaasa uude elukohta ja vaadatakse aeg-ajalt nostalgilise pilguga.