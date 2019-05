Eesti Energia hakkab pakkuma elektriautode laadimisteenust

Prognoosid näitavad elektriautode kasutajate arvu järjepidevat kasvu. Selle peamiseks põhjuseks on akude hinnalangus, mis mõjutab ka elektriautode hinda. 2025. aastaks prognoositakse, et tavaautode ja elektriautode hinnad on võrdsustunud ning ennustuste kohaselt on aastal 2040 55 protsenti kõigist maailmas müüdud uutest autodest elektriautod, teatas ettevõte.

Eesti Energia kliendikogemuse direktor Jüri Teemant ütles pressiteates, et elektriautod on aasta-aastalt konkurentsivõimelisemaks muutunud ning kuna väga paljud suured autotootjad on samuti välja toomas uusi elektriautode mudeleid, võib prognoosida, et üleminek elektriautodele toimub kiiremini, kui seni arvatud.

«Eesti Energia soovib olla valmis elektrisõidukite arvu kasvuks ja turu muutusteks, selle kujundamisele ise kaasa aidates. Praegu räägitakse väga palju CO2 emissioonide vähendamise vajalikkusest. Seejuures ei ole kõige suuremad väljakutsed CO2 vähendamisel mitte energeetikas, vaid transpordis,» lausus Teemant.

«Eesti on suutnud energiatootmises väga oluliselt CO2 heitmeid vähendada ja täidab kõiki rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kokkuleppeid, kuid transpordis pole siiamaani õhuheitmete vähendamisel suuri edusamme tehtud,» lisas ta.

Elektriautode laadimisvõrgustikku hakkab arendama Eesti võrguettevõte Elektrilevi. «Kuna elektrilise transpordi areng hakkab mõjutama ka elektrivõrku, siis oluline on transporti arendada koos elektrivõrguga,» ütles Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding.

«Elektrilise transpordi võrgustik kujuneb Eestis omaette suureks taristuks. Näeme, et suurte taristute koos haldamine annab ühiskonnale olulist väärtust. Nii on võimalik kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku arendada kiiremini ja ressursse säästes,» lisas ta.

«Eesti transpordisektoris on elektritranspordi populaarsuse kasv olnud visa tulema, sest elektriauto laadimine on tavakasutaja jaoks hetkel ajakulukas ning vajab eraldi planeerimist. Populaarsemates laadimispunktides on tihti probleem, et ei ole võimalik laadijaid ette broneerida, mistõttu on tihti teine sõiduk juba ees. Lisaks puudub autojuhtidel laadijate ebapiisava jaotuse tõttu kindlus pikemateks sõitudeks,» ütles Teemant.

Esimeses etapis keskenduvad Eesti Energia ja Elektrilevi sel aastal kümne avaliku kiirlaadimisjaama rajamisele. Paralleelselt hakatakse välja arendama ka teenuseid kodutarbijatele, mis võimaldaks elektriautode kodulaadimist integreerida klientide tänase elektripaketi osaks.