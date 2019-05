Karbist välja: Huawei andis välja oma tippmobiili odavversiooni P30 Lite

Telefoni suurimaks tugevuseks saab jätkuvalt pidada selle kolme objektiiviga kaamerakomplekti. Selle liikmeteks on koguni 48-megapiksline (f/1.8) lainurk põhikaamera, millele lisanduvad 8 MP ultralainurkkaamera ja 2 MP kaugussensor hägustusefekti saavutamiseks. Telefoni esikaamera on 24-megapiksline (f(2.4).

Võrreldes kallimate vendadega samast seeriast on sellel mobiilil kasutada aga vaid digitaalne pildistabiliseerija, mis annab eriti tunda hämaraoludes pildistades. Eraldi öörežiim on kaamerasüsteemil täiesti olemas ja see võimaldab teha kuni kuus sekundit kestvaid säritusi.