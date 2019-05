Viimane «Punane sekund»: mopeedid liikluses

Saatejuht Madis Kimmel tuletab meelde, et mopeed tohib vaatamata sellele, kas see näeb välja nagu mootorratas või auto, liigelda vaid autode jaoks mõeldud teedel ja mitte kiiremini kui 45 km/h.

Lisaks pääsevad selle rooli ka alaealised ja need, kellel on ära võetud juhtimisõigus. Liikluses tunneb need sõidukid ära rohelise numbrimärgi põhjal.