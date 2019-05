Ööpäeva häiritud olnud mobiil-ID teenuse töö on taastunud

Seoses läbi aegade pikima Mobiil-ID teenuse katkestusega alustas riigi infosüsteemi amet (RIA) teenusepakkuja SK ID Solutionsi tegevuse üle järelevalvemenetluse. "On arusaadav, et kõiki selliseid katkestusi ei saa ära hoida. Järelevalvemenetluse eesmärk on välja selgitada, mis läks valesti ja kuidas selliseid katkestusi tulevikus vältida," ütles RIA küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno.