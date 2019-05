Facebooki kaasasutaja: Zuckerberg on muutunud liiga mõjuvõimsaks

«On aeg Facebook osadeks jagada,» ütles Chris Hughes, kes asutas sotsiaalvõrgustiku koos Zuckerbergiga 2004. aastal Harvardi Ülikooli ühiselamus, kuid sellest rohkem kui kümne aasta eest lahkus.

Hughes kirjutas USA päevalehes New York Times ilmunud artiklis, et Zuckerbergi «fookus kasvul on pannud ta ohverdama klikijanus julgeoleku ja tsiviliseerituse».

Facebooki kaasasutaja hoiatas, et Zuckerbergi globaalne mõjuvõim on muutunud vapustavaks.

Zuckerberg kontrollib peale Facebooki ka sõnumiteenust WhatsApp ja pildijagamiskeskkonda Instagram ning Hughesi sõnul töötab Facebooki juhatus pigem nõuandva komisjoni kui juhi täitevvõimu kontrollijana.

«Marki mõjuvõim on juba täiesti peadpööritav. See on palju suurem kui kuskil mujal erasektoris või isegi riikide valitsustes. Ta haldab kolme suurt sotsiaalmeediaplatvormi, mida kasutavad iga päev miljardid inimesed,» ütles Hughes.

Facebook teatas aprillis kvartalikasumi vähenemisest 51 protsenti eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, põhjendades seda kolme miljardi dollari eraldamisega USA regulaatoritelt saadava eeldatava trahvi tasumiseks.

Ühendriikides baseeruv sotsiaalvõrgustik teenis 2019. aasta esimeses kvartalis 2,4 miljardit dollarit kasumit olukorras, kus käive tõusis 26 protsenti 14,9 miljardi dollarini.

Facebooki aktiivseid kasutajaid oli märtsi lõpu seisuga 2,38 miljardit ehk kaheksa protsenti rohkem kui aasta varem.

Facebooki asepresident rahvusvaheliste suhete ja kommunikatsiooni alal Nick Clegg ütles, et ettevõte tunnistab eduga kaasnevat vastutust.

«Aga aruandekohustust ei saa peale suruda eduka Ameerika firma tükeldamisega,» hoiatas endine Briti asepeaminister.

Clegg on seisukohal, et tehnoloogiafirmade aruandekohustuste tagamiseks on parim viis interneti hoolikalt läbimõeldud reguleerimine, ja just seda toetab ka Zuckerberg.

Hughes süüdistab Facebooki kõigi oma konkurentide omastamises või kopeerimises, et sotsiaalmeedias domineerida, mistõttu ei taha investorid tema võistlejaid toetada, kuna on teada, et kaua nood konkurentsis ei püsi.

Zuckerberg «on loonud leviaatani, kes sööb välja ettevõtlust ja kitsendab tarbijate valikuid», kirjutas Hughes, kes on praegu USA-s kodanikupalka läbi suruda üritava Economic Security Projecti liige.