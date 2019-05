Video: Jaapanis katsetatakse maailma kõige kiiremat rongi

Uue rongi nina on 22 meetrit pikk, et lõigata läbi äärmiselt tugeva tuuletakistuse. Lisaks tavalistele piduritele aitavad rongil pidurdada ka katusele paigaldatud klapid, mis vajadusel avanevad ja suurendavad nii õhutakistust. JR East kirjutab oma lehel, et rongi sisse on ehitatud ka spetsiaalsed kõikumise vastased mehhanismid, mis käivituvad maavärina puhul.