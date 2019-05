Ühelt poolt on see mõistetav, sest kuidagi peab ju kasutaja andmeid kaitsma. Teiselt poolt aga väga tüütu, sest erinevaid kohti, mis paroole nõuavad, on väga palju ning nende kõikide meeles pidamine raske. Eriti arvestades fakti, et tavaliselt on salasõnade jaoks kehtestatud ka miinimumnõuded. Nii juhtubki sageli, et sama parool on kasutusel igal pool ning kuna see peab meeles püsima, siis on see ka kergesti äraarvatav. Seega tasub paroolide maailma põhilised tõed taas üle korrata, sest ainult ise hoolas olles saab võimalikku ohtu vähendada.