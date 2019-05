Kui mulle mingi arvutiaksessuaar südamelähedane on, siis on seda arvutihiir. Hetkelgi on minu käeulatuses kokku viis hiirt – Razer Naga, Razer Ouroboros, Logitech G700, Roccat Tyon ja HP Omen Reactor. Viimane neist on minu käes vaid ajutiselt, testimiseks. Kes arvutihiirtest vähegi jagavad, teavad, et selline konkurents võib olla üsna karm HP-le, kelle kogemused arvutimänguritele varustuse valmistamiseks on veel üsna tagasihoidlikud, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Välimus

Kui enamik mu isiklikke hiiri on pigem madalad ja laiad, siis Reactor on pigem kitsas ja kõrge. Umbes nagu piraaja võrreldes lestaga. Jääb mulje, nagu oleks HP hiire vasakult küljelt veidi liiga palju maha hööveldanud. Kusjuures käe all pole see põrmugi paha: tundub, et HP on siin tabanud mingit ergonoomika saladust, sest kõik klahvid on mugavalt just seal, kus vaja.