Valimised algasid praagiga: kandidaatide nimekirjad pöörati rakenduses pea peale

Näiteks sotside kolm esinumbrit on ametlike valimisnimekirjade kohaselt Marina Kaljurand, Sven Mikser ja Ivari Padar. Rakenduses on nende järjekorraks aga Mikser – Padar – Kaljurand.

EKRE valimisnimekirja esinumber on äpi kohaselt aga Anti Poolamets, kes tegelikus nimekirjas on alles neljandal kohal.

«Märkasime täna hommikul e-hääletama asudes isegi, et sotsiaaldemokraatide kandidaatide järjekord on segi, meie nimekirja esinumber Marina Kaljurand on rakenduses sattunud kolmandaks. Õnneks on nii tema nime ees asuv number 113 kui ka kõigi teiste kandidaatide numbrid õiged. Oleme suhelnud ka valimiskomisjoniga, kes on lubanud selle eksituse kõrvaldada ja reastuse korda teha,» ütles sotside pressiesindaja Andri Maimets.