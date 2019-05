Agu Leinfeld: kehtestame riigikapitalismile IT sektoris null-tolerantsi

Eestis on kasvamas kummaline suundmus, kus PricewaterhouseCoopers’i 2018. aasta suvel valminud vigase uuringu toel on riik hakanud põhjendamatult võimendama riigitöötajate poolt tarkvara loomist ja arendamist.

Levimas on ekslik arvamus, et riigi enda poolt tarkvara loomine on kuni 2,75 korda odavam sama töö tellimisest erasektorilt. Miks see number ekslik on? IKT lahenduste loomisel on suurimaks kulukomponendiks inimeste palgad, mis moodustavad tugevalt üle pool kulubaasist, osades ettevõtetes ligi 75%.

On teada, et tugevate IT-spetsialistide palgad on riigis sisuliselt samal tasemel kui erasektoris. Ka käesoleva aasta riigieelarves on ette nähtud mitmete riigiasutuste IT-spetsialistide 20%-line palgatõus. Seeõttu on lausa piinlik mõelda, et keegi suudab uuringus jõuda tulemuseni nagu oleks erasektor riigist vähemalt kakskümmend korda ebaefektiivsem administreerimise ja üldkulude juhtimise osas. Palgad maksavad ju võrdselt välja mõlemad pooled ning IKT sektori kasumid on tavalise ettevõtluse tootlikkuse tasemel.

Ainus võimalus jõuda sellise arvutuseni on eeldada erasektorilt administreerimise ja ülekuludes suurusjärgus suuremat taset. Minu arvates on selliste uuringute tellimise ja avaldamise eesmärk lihtsalt märk pead tõstvast soovist suurendada ka IT-sektoris riigikapitalismi ning see trend tuleb võimalikult kiiresti peatada. Samuti on mõned ministeeriumite IT-üksused täna võtnud omale ambitsiooni luua iseseisvalt eksporturgudele mõeldud lahendusi.

Päriselt? Mis järgmiseks – loome riikliku IT-lahenduste globaalse müügiosakonna?

Mis on probleemi taust?

Meie eduka e-riigi kuvandi taga (ja nii jutlustame seda kogu maailmale) oli hea koostöö erasektori ja riigi vahel meie e-lahenduste loomisel. Ühiskonna arenedes on see kiidetud rollijaotus hakanud üha enam muutuma.

Tänaseks lausa nii palju, et kunagise innovatsiooni tellimise asemel peavad suurem osa riigi IT struktuuridest põhilise aja tegelema nende kohtade otsimisega, kust raha kokku hoida. Riigi erinevate IT-üksuste roll on järjepideva tõhustamise käigus nii ära optimeeritud, et hetkel on nende rolliks saanud sisuliselt „kulude optimeerija“. Üksikud näevad endal laiemat ambitsiooni ühiskonda mõjutavate lahenduse väljatöötamist ja avalike teenuste muutmist eest vedada.

Kõik, kes siinkohal vastu vaidlema tõttavad – vastake enne küsimusele: milline on Teie täna töös olev järgmine ühiskonda muutev „x-tee“ või „id-kaardi“ lahendus?

IT väärtuse loomist organisatsioonides on maailmas põhjalikult uuritud. Selles keerulises valdkonnas fookuste seadmiseks ja lihtsamaks orienteerumiseks on kasutusele võetud IT küpsusmudelite mõiste. See väljendab IT organisatsioonide võimet luua suurt väärtust. Üldjuhul on küpsusmudelid 5-astmelises skaalas. Küpsusmudelite kõrgemaid skaala elemente iseloomustab ärile uute väärtuse võimaluste leidmise fookus, äriliste protsesside kujundamise ning strateegiliste suuna määratlemise ülesande võtmine.