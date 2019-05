Tsikli sõiduproov. Tõmbame sae käima: Husqvarna Svartpilen 701

Kusjuures, ega see nii imelik polegi, et Husqvarna nimega kohe mootorrattad ei seostu – Eesti teedel näeb neid masinaid haruharva liikumas. Mõned aastad tagasi sattus see Rootsi bränd (nüüd Austria tsiklivalmistaja KTMi omanduses) rambivalgusesse, kui esitles üsna ulmelise välimusega ideemootorrattaid Vitpilen ja Svartpilen . Kui tavaliselt jõuavad sõidukid tootmisliinile palju nuditumal kujul, siis neil masinatel jäi eriline välimus pea muutmata kujul alles. (Autotootjad, võtke õppust!)

Svartpilen on rootsikeelne sõna, mis tähendab musta noolt. Nimi on masina välimusele väga iseloomulik, ja just nagu omal ajal Ford Model T, saab ka Svartpilenit tellida ükskõik mis värvi, peaasi, et see on must. Siinkohal vastan oma pealkirjas esitatud küsimusele: eemalt vaadates ei torka must motikas millegi erilisega silma, saatan peidab end aga detailides.