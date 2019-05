„Robotkaamera abil läheb spordivõistlus eetrisse inimese sekkumiseta ning režissööri rollis on kaameraid suunav tehisintellekt. Robotülekanded on telesaadete tulevik, kuna nii saab toimuvat paremini jälgida ning tootmiskulude mõttes on tegu mõistliku lahendusega. Nii saab vaatajateni tuua ka spordivõistlused, millest seni on ülekande tootmine olnud liiga kulukas,“ ütles Levira meediateenuste arendusjuht Martti Kinkar.