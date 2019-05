Telia Eesti tehnoloogiajuht Kalle Arula tõdes, et kuna hetkel on 5G-d toetavate kliendiseadmete saadavus veel väike, oli Sony seadme (ehk 5G demotelefoni) puhul hea võimalus testida, kuidas uudse võrgu ja telefoni tehnoloogiad omavahel kokku töötavad.

„Kuigi kohus on hetkel 5G sageduslubade oksjoni Eestis peatanud, toimuvad meil 5G tehnoloogia vaates pidevalt erinevad testid ja arendused. Ühtlasi saime täiendava kinnituse sellele, et meie 5G võrk on sarnaste seadmete teenindamiseks valmis,“ ütles Arula.