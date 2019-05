Kuum nagu põrgus: miljonite eest renoveeritud retrotrammid unustati varustada ventilatsiooniga

Kaheteistkümnele KT-6 tüüpi trammile, mille ajakohastamisse investeeris Tallinna linn aastatel 2016–2018 10,8 miljonit eurot, on salongi paigaldatud küll küttesüsteem, kuid ei ole konditsioneeri ega kliimaseadet. Tegelikult puudub neis igasugune sundõhuvahetus. Sama käib riigimeeste nime kandvate KT4TMR-tüüpi siniste trammide kohta.

Paraku näitas selle nädala esmaspäevalgi Eestit tabanud kuumalaine, et jahutava õhu asemel siseneb neist aknapiludest salongi vaid tänavasuitsust kuumavat lõõma.

Kõige uuemates – need lärmakalt vilisevad hispaanlased – CAF-trammides, mida on sõidukipargis kokku 20, töötab kliimaseade autonoomselt, nagu kogu ülejäänud arvuti teel toimiv juhtimine.

Kaarel Kutti märkis, et salongi temperatuuri puhul juhindub Tallinna Linnatranspordi AS sõitjateveo avaliku teenindamise lepingust, mis näeb ette, et välisõhu temperatuuril alla +5 kraadi tuleb salongis tagada soojus minimaalselt +5 kraadi ja välisõhu temperatuuril +10 tuleb küte välja lülitada.