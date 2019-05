Advokaadid: kas 1. sünnipäeva tähistav andmekaitsereform on Eestis läbi kukkunud?

Euroopa Andmekaitsenõukogu statistika järgi määrati Euroopa Liidus 9 kuu jooksul pärast GDPR-i jõustumisi trahve kokku summas 55 955 871 eurot. Kuigi see summa on märkimisväärne, moodustas ligi 90% sellest Prantsusmaa poolt Google’ile määratud trahv summas 50 miljonit eurot. Trahvi põhjus oli asjaolus, et Google ei andnud kasutajatele privaatsuspoliitikates ja nõusolekuvormides piisavalt põhjalikku teavet nende andmete töötlemise kohta, ega taganud kasutajatele kontrolli nende andmete üle.

Suuruselt järgmised trahvisummad on määratud Suurbritannia andmekaitse asutuse poolt ja on olnud summas kuni 500 000 naela. Näiteks määrati Facebookile Google Analytica skandaali eest trahvi summas 500 000 naela. Uberit trahviti summas 385 000 naela, kui tuli ilmsiks, et Uber oli kinni maksnud häkkerid, kes varastasid ligi 3 miljoni Uberi Suurbritannia kliendi andmed, aga Uber ei teavitanud sellest rikkumisest ohvreid. Poola määras digiturundusega tegelevale ettevõttele Bisnode 220 000 euro suuruse trahvi, sest ettevõte ei andnud enda privaatsusteavitustes andmesubjektidele piisavat teavet nende andmete töötlemise kohta.

Käesoleva artikli kirjutamise seisuga Eestis hiigeltrahve määratud ei ole. Ka ei ole AKI määranud veel ühtegi trahvi GDPR-i alusel. See aga ei tähenda, et Eestis tegutsevad ettevõtted oleksid andmekaitsealaste nõuete täitmisel eesrindlikumad kui Euroopa ettevõtted. Ühest küljest ei oleks Eestis põhjendatud Euroopa suurriikidega võrreldavad trahvisummad, arvestades meie väiksust ja seega ka võimalikust rikkumisest puudutavate andmesubjektide hulka. Teisest küljest on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI) rikkumiste menetlemisel ja trahvide määramisel olnud tõenäoliselt passiivsem juhi puudumise tõttu. AKI eelmise peadirektori ametiaeg lõppes mullu septembri lõpus, mis tähendab, et viimased 8 kuud pole AKI-l juhti olnud. Hiljuti kiitis valitsus heaks juhikandidaadina Pille Lehise, kelle ametiaeg algab augusti keskel. Kas ja kuidas muutub AKI poliitika rikkumiste menetlemisel ja trahvide määramisel uue juhi ametiajal, saame näha juba sügisel.

Lisaks hiigeltrahvide määramisele põhjustas Eestis kõige suuremaid lained küsimus ajakirjandusvabadusest pärast GDPR-i jõustumist. Kuna esialgne Eesti isikuandmete seaduse uus versioon sisaldas sätet, mille järgi tohib isikuandmeid ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja meedias avalikustada üksnes eeldusel, et selleks on „ülekaalukas“ avalik huvi, tekitasid poliitikud sõnasõja teemal, kas andmekaitse hakkab piirama sõnavabadust. Võtmata seisukohta, kas seaduseelnõu sätte kritiseerimise eesmärk oli valimiste-eelse tähelepanu saamine või midagi muud, võeti poliitfiasko tagajärjel uus isikuandmete kaitse seadus Eestis vastu alles jaanuarikuu keskel. Ennast alati eesrindlikuna näidata soovinud Eesti jäi seetõttu uue isikuandmete kaitse seaduse vastuvõtmisel Euroopas viimaste sekka. Vahepealne õigusvaakum tekitas hulga vaidlusi teemadel, kuidas GDPR-i Eestis rakendada sai ning milline oli vahepealsel ajal Andmekaitse Inspektsiooni pädevus.