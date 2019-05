Proovisõit: uus Dacia Duster on uhke välimusega korralik masin

Teeme sel korral erandlikult vastupidi ja alustame hoopis lõpust. Pildil kujutatud mudeli nimega Dacia Duster Prestige 1,3 TCe 150 4x2 (ehk siis 1,3-liitrine, 150se võimusega, esiveoline, manuaalse käigukastiga ja bensiinimootoriga) baasmudeli hind on 15 890 eurot ning kui lisada juurde automaatne kliimaseade, käed-vaba võti, metallikvärv, 360-kraadine kaardisüsteem ja üht-teist pudi-padi veel, siis saab masina kätte 17 520 euroga.

Võib kõlada uskumatult, aga nii see on. Uurime seda Prantsuse autotootja Renault Rumeenia tütartootja uusimat mudelit veidi lähemalt. Alustame välimusest.

Midagi pole öelda, maastur mis maastur. Sihvakas nagu gasell (4,34 m), väljaulatuvad rattakoopad ja reljeefsed kapotijooned lisavad soliidsust, ülikõrge kliirens (21 cm) ja valuvelgede vahelt läbikumav valgus tõstavad masina justkui õhku ja lisavad tubli annuse sportlikkust.

Dacia Duster Prestige FOTO: Aivar Pau

LED-päevatuled ja kroomitud katusereelingud ning tahavaatepeeglid lisavad särtsakat kaasaegsust. Kokkuvõttes uhke mulje, millele lisab vürtsi proovisõiduauto julge Orange Atacama metallikvärv. Pole paha. Suure ja liikuva auto mulje.

Nagu öeldud, siis oli konkreetselt sellele autole peale pandud käed-vaba võti. Tähendab see seda, et kui pult taskus, pole vaja isegi uste või pagasiruumi luugi linke puudutada – autole lähenedes avaneb lukustus ise, nagu see kaugenedes uksed taas kinni paneb. Veidi tüütu oli see, kui auto juures edasi-tagasi käimist oli, siis läks lahti üks pidev lukustamise ja vabastamise ralli. Auto mootori sisse- ja väljalülitamine käis ka muidugi kaasaegselt nupust, mitte võtmega.

Päris algtaseme põhivarustuega seda autot muidugi osta ei maksa, kuna selles ei sisaldu raadiotki, rääkimata juhiistme kõrguse reguleerimisest. Essential paketiga saab juba ilma CD-ta raadio, reguleeritava rooli ja istme ning terasveljed. Ja kui lõpuks neljanda ehk Prestige varustusastmeni jõuda, siis on varustatuse nimekiri juba päris pikk.

Automaatsed tuled, rehvirõhu kontrollisüsteem, korralik pardakompuuter, automaatne aknaklaasipuhasti on kohe olemas. Sõna «Prestige» proovisõidumudeli nime taga annab juurde pimenurga hoiatussüsteemi, tagurduskaamera, igas suunas liigutatava ja reguleeritava juhiistme koos nimmepiirkonna reguleerijaga, samamoodi nii üles-alla kui sügavusse reguleeritav rool, 17-tollised Maldive valuveljed, püsikiirusehoidja ja pika nimekirja muust, mis kõik loo alguses toodud hinnas siis ka sisaldub. Ühesõnaga on kõik vajalik olemas.

FOTO: Aivar Pau

Auto sisemus ise on oodatult mahukas ning liigne luksus on asendatud vaoshoitud tagasihoidlikkusega. Tekstiilist istmekatted ja plastpinnad, keskmisi õhusuunajaid on koguni kolm, sama palju on ka nuppe kliimaseadme reguleerimiseks.

Automaatse Start-Stop mootoriseiskumise saab muidugi välja lülitada, mõnele see lihtsalt ei meeldi. Eco-režiim on ka olemas, käiguvahetuse vajadusest annab aimu tablool olev indikaator. Roolilt saab juhtida nii kiirusehoidjaid, tabloonäite kui multimeediat. Kohvitopsi hoidjaid on sobivalt kahe istme vahel kaks, lisaks otse käsipiduri all üks müstilise suurusega õõnsus, kuhu ei oska esimese hooga midagi asjalikku pista – aga ju rumeenlased teavad.

FOTO: Aivar Pau