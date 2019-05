Sõiduproov: Eestis üliharuldane sportauto Alpine A110 rivaalitseb tuntud sakslastega

Just selline on Alpine A110. Erakordselt ilus, paari retroliku elemendiga ja proportsioonidega, millesse on lihtne armuda. Sõidab neetult hästi. Ent mis on Alpine? Üks Prantsuse auto, seda küll. Tegemist on Renault’ brändiga, mis suleti juba 1995. aastal. Kulus enam kui kakskümmend aastat, et see taas üles äratada. Tõsi on, et sportauto hingega Alpine ärkas põhjalikult muutunud maailma. Nüüd valitsevad linnadžiibid, esivedu, jagatud platvormid ja korporatsioonisisene sünergia (loe: kulude kokkuhoid). Aga Alpine on eriline, ja eriline on muutumas kohutavalt haruldaseks.