Raport hoiatab europarlamendivalimisi varitsevate küberohtude eest

«Uued tegijad kasutavad ära interneti anarhiat, nad on sageli seotud vaenulike riikidega nagu Venemaa, kuid ka Ameerika erihuvidega, aga loovad ka oma, üleeuroopalisi kampaaniaid,» seisab reedel avaldatud raportis.

Populistlikud erakonnad, paremäärmuslikud kübersissid ja usurühmitused on võtnud üle taktika, mida seni on kurjasti ära kasutanud mõned riigid, ütleb Londonis paiknev mõttekoda.

Kremli varjatud kampaaniad USA 2016. aasta presidendivalimiste ajal on eeskujuks Euroopa jõududele, kes on laenanud sobivaid lehekülgi Vene presidendi Vladimir Putini käsiraamatust ning kasutavad Twitteri automatiseeritud ja libakontosid oma ideede esitamiseks ja vastaste ründamiseks, hoiatab raport.

Kontode seos erakonnaga on sageli hämar ja piisavalt kaudne, et too seda vajadusel eitada saaks.