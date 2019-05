Laristav e-riik: Eesti sotsiaalsüsteem ägab plast- ja pappkaartide all

Postimees luges kokku ja sai tulemuse, et sotsiaalministeeriumi haldusala annan inimestele hetkeseisuga välja lausa kuut erinevat plast- või pappkaarti, millel reeglina puuduvad igasugused turvaelemendid ja tehnoloogiline võimekus infosüsteemidega suhtlemiseks.

Samas on kõigil Eesti residentidel kohustus omada ID-kaarti, millel on kõigile rahvusvahelistele nõuetele vastavad turvaelemendid, isikut tõendav foto, kõrgtehnoloogiline kiip inimese digituvastamiseks ja digiallkirjade andmiseks ning isegi kontaktivaba suhtlemist võimaldav NFC-liides. ID-kaarti sotsiaalsüsteem aga kasutada ei taha, kuna see nõudvat liiga palju tehnilist arendustööd ning sellel olevat infot ei suutvat paljud asutused ja ettevõtted välja lugeda.

Selle asemel annab töötukassa alates augustist 2016 ligi 100 000 eestimaalasele välja näiteks plastkaarti osalise või puuduva töövõimega isikutele. Nimi on sellel Töövõime kaart ning ainus info, mis seal võrreldes ID-kaardil kujutatuga teistmoodi on, on töövõime liik – täielik või osaline - ning kaardi number:

FOTO: Kuvatõmmis

Inimese töövõimekusega seotud andmed on aga ka täiesti elektrooniliselt ja isikukoodi põhiselt olemas töötukassa infosüsteemides, mis on pealegi liidestatud andmevahetuskihiga X-tee ning seeläbi tehtud teoreetiliselt kättesaadavaks kõigile teenusepakkujatele. Viibuta ainult soodustuse andja juures ID-kaarti ja andmed tulevad.

Töötukassa pressiesindaja Erko Vanatalu on jub aastal 2016b öelnud, et seda teed pole mindud, kuna sotsiaalministeerium polevat selle õiguslikku ja tehnilist lahendust veel välja töötanud. Sellel ettekäändel ei olegi soodustuste pakkujatele antud juurdepääsu vähenenud töövõime andmetele töötukassa andmekogus.

«Töötukassal õigust erapakkujatega inimese vähenenud töövõime kohta andmeid vahetada – selleks tuleks seadusega õigus anda,» väitis Vanatalu, kuigi täpselt seda ju bussides ja rongides tavalist plastkaarti viibutades kõik osalise töövõimega inimesed teevad.

Siiamaani pole aga mingisuguseid tehnoloogilisi ja õiguslikke samme astutud, kuigi kaarti hakati välja andma juba augustis 2016. Kui keeruline oleks luua reaalajas uuenev nimekiri soodustuste pakkujatest ja anda neile õigus päringuid inimeste töövõime kohta teha, kui inimene sellega ise nõus on?

Liigume edasi. Sotsiaalkindlustusamet annab välja kaarti, mis kannab nime Isikliku abivahendi kaart. See on veelgi kitsamale ringile ettevõtetele – näiteks apteekidele - näitamiseks mõeldud, kaart. Ainus mõte sellel kaardil on see, et annab õiguse saada riigi soodustust abivahendi üürimisel või soetamisel:

FOTO: Kuvatõmmis

Selle kaardil on bürokraatia tipuna veel ka võimalus kanda pastakaga kirjalikult kandeid iga renditud või ostetud kargu, ortopeedilise jalatsi ja ratastooli kohta.

Edasi annab sotsiaalkindlustusamet välja eraldi puudega isiku kaarte.

FOTO: Kuvatõmmis

Eesmärk ikka sama - puude raskusastme tõendamine puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel.

«Loomulikult» on eraldi olemas inimestele jagamiseks pensionitunnistus, mille kohta on samuti loomulikult kõik andmed olemas ka riiklikes andmebaasides.

Pensionitunnistus. FOTO: Elmo Riig/Sakala FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Edasi tuleb veel represseeritute tunnistus:

FOTO: Kuvatõmmis

…ja ohtralt väärkasutust leidnud puudega inimeste parkimiskaardid:

FOTO: Tallinna linnavalitsus