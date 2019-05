Fotod: maailma kalleim Porsche pannakse oksjonile

Hagertyi ekspertide sõnul on tegemist kõige varasema Porsche sportautoga, mis on tänase 911-e otsene eelkäija. See muudaks auto kõige väärtuslikumaks Porscheks, mis on kunagi müüdud. Hagertyi järgi ei ole senini ühtegi 64-a enampakkumisel olnud ning seega on auto unikaalsust arvestades keeruline selle väärtust hinnata. Ekspertide sõnul võib hind jääda 20-25 miljoni dollari vahele.