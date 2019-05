Dimensioonid

Kahtlemata on Xperia peamiseks erisuseks ja müügiargumendiks, võrreldes konkurentidega, ekraan ning aparaadi dimensioonid üldisemalt. Nimelt on tegemist äärmiselt pika, kuid samas kitsa seadmega. See tähendab, et nüüd mahub 6-tollise ekraaniga telefon enamikusse taskutesse ja hoiukohtadesse. Mis sellest, et vahel ülemine osa välja paistma jääb. See on siiski mõnus ja telefon tundub kuidagi pisemana kui ekraani mõõt eeldada lubaks. Sellise pikliku disaini ongi tinginud ekraani 21:9 kuvasuhe ehk nii-öelda kinoformaat. Seega saab nüüd telefonist filme vaadata nii, et pilt täidab kogu ekraani. Paraku aga on sellel disainil ka omad miinused ehk ei ole head ilma halvata. Seega on idee kui selline iseenesest päris hea, kuid teostus vajab mõnes kohas veel mõningast parandamist.