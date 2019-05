Kratid tulevad riiki juhtima

Oleme majandusministeeriumis ärgitanud kolleege välja mõtlema projekte, kus saaks tarka süsteemi kasutada. Tänaseks on Eestis kasutusele võetud 16 kratti, et riik oleks tõhusam. Olgu või juturobot, et klienditoes peaks olema vähem inimesi tööl, või et töötukassa paneks tööotsija täpsemalt kokku sobivaima töökohaga. Tahame, et pall läheks veerema.

Krattidele söödetakse niisiis andmeid, andmeid ka konkreetsete inimeste kohta. Mida rohkem ma enda kohta andmeid välja annan, seda targemad tulevad minu kohta käivad otsused. Kas inimesele jääb ikka valida, mis andmeid ta enda kohta krattide hambusse annab?

Kratte ehitades peame lähtuma isikuandmete kaitsest. Siin ei ole küsimustki. Arutame seda justiitsministeeriumiga koos, mis tingimustel tohivad kratid inimeste andmetele ligi pääseda.

Riigiportaali eesti.ee najal ehitame rakendust, kus inimesed ise saaksid valida järgmisi rakendusi, nagu kratte, millele anda ligipääs oma andmetele. Jääb iga inimese enda otsustada, kas ta tahab, et kratt teda abistaks.

Krati treenitakse aga reeglina anonüümsete andmetega. Selge see, et mida suurem on analüüsitavate andmete hulk, seda täpsemaid järeldusi kratt teeb.

Kui valmis on riigi andmebaasid selleks, et krattidel oleks nendega midagi peale hakata. Kui avatud ja masintöödeldavad need on?

Tuleb aus olla, et olukord on kahetine. Suurepärane ja maailma parimal tasemel on see, et me suudame riigi kogutavaid andmed üle x-tee kokku siduda. Andmete kvaliteet ehk puhtus ja struktureeritus on aga kriitiline koht. Andmete korrastamisega tuleb meil veel palju tööd teha – seda aga ka krattidetagi –, et saaksime neid andmeid riigi töös laiemalt kasutada.

Tuleme vastutuse teema juurde. Robotid suudavad juba langetada lihtsamaid otsuseid – olgu või «silmadega» varustatud pakiveorobotid. Aga kes vastutab, kui see robot mul näiteks üle varba sõidab? Selle roboti kuskil keldris välja arendanud teadlane?

Jõudsime väga selge tõdemuseni, et kratt on tööriist ja pakiroboti eest vastustab see, kes selle välja saatis – see, kes on usaldanud paki kohaleviimise roboti kätte. Roboti looja ja kasutaja vaheline arveldamine on nende omavahelise kokkuleppe küsimus.

Sama kehtib teoreetilise aktsiisiroboti kohta – kui ministeerium on usaldanud otsuse tegemise kratile, siis vastutab ministeerium. Arst vastutab selle eest, kui ta alustab krati saadud analüüsi põhjal vähiravi. Postimees vastutab, kui tema käsutuses olev uudiste kirjutamise kratt kirjutab, et jäähoki MM-i võitis Kanada, kui tegelikult võitis Soome. Me ei näe, et krati kasutamine peaks erinema mis iganes muu tööriista kasutamisest.

Suur võit tuleb eelkõige sellest, kui kratt toetab inimest tema töös. Kui krati tehtud otsus vaidlustatakse kohtus, siis ega kohtus hakata vaidlema kratiga – vaidlevad ikka inimesed. Õiguslik suhe tekkis ikkagi inimeste vahel, mis siis, et üks neist kasutas tööriista nimega Kratt.