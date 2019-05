Eestiski populaarse eesrindliku ja ühe töökindlama drooniseeria DJI eesmärk on teha raskemaks lennukite lähedusse sattumine. Hiina tehnoloogiakompanii andis teada, et kõik üle 250 grammi kaaluvad droonid (ehk siis kogu DJI toodang), mis alates järgmisest aastast turule tuuakse, on sisse ehitatud lennuki ja helikopteri detektoriga.

Kõik uued droonid saavad sensori, mis suudab vastu võtta ADS-B signaali, mida lennukid ja helikopterid välja saadavad. Sama tehnoloogiat kasutatakse lennunduses õhuliikluse reaalajas jälgimiseks. DJI droonid, millele paigaldatakse ADS-B detektor, nimetatakse “AirSense’iks”. “AirSense” annab teada, kui lennuk või helikopter on lähedale jõudmas. Põhimõte on selles, et droon ei hakka iseseisvalt suurema lennumasina eest ära liikuma, see jääb endiselt drooni juhtiva piloodi ülesandeks. Küll aga ei tohiks seda enam kogemata juhtuda.