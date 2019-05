Arvo Sarapuu ATKO lõpetab Harjumaal paljude bussiliinide teenindamise

ATKO Liinid OÜ esindajad ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo kohtusid eile õhtul, et arutada lepingute täitmise puudusi lääne suunal ja Harku valla sisevedude osas, sooviga leida lahendusi teenusekvaliteedi tõstmiseks.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse teatel rahuldab ta need avaldused ning alustab ettevalmistusi uut otselepingute sõlmimiseks.

Ühistranspordikeskuse teatel on lepingute täitmine olnud ATKO Liinid OÜ poolt mitterahuldav.

«MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on fikseerinud rohkelt olulisi lepingu rikkumisi nagu pikad hilinemised ja väljumiste ära jäämised. ATKO Liinid OÜ on kinnitanud olulisi puuduseid busside tehnilise korrasoleku osas, millest on põhjustatud suur osa teenindamata jäänud vedusid,» teatas keskus.